Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Звездный городок#ЦПК28.12.2019 10:22

Звездный городок — лучший в рейтинге ЗАТО Московской области

В 2019 году ЗАТО Звездный городок стал лучшим из пяти закрытых административно-территориальных образований Московской области. Об этом стало известно в рамках подведения итогов рейтинга муниципальных образований на ежегодном заседании Высшего совета при Губернаторе Московской области.

Система рейтинга ежегодно формируется для оценки эффективности работы органов местного самоуправления по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области. Основой формирования рейтинга являются 50 показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям:

Предпринимательская деятельность;

Государственные и муниципальные услуги;

Эффективное управление;

Качество жизни;

Сельское хозяйство.

Более 50 лет Звездный городок, градообразующей организацией которого является ФГУП «Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина», является мировым центром пилотируемой космонавтики.

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