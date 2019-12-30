А. Шевченко: Юнармейцы должны приобретать навыки поисково-спасательной работы и волонтерства

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор передал ветерану Великой Отечественной войны юбилейную медаль за освобождение Беларуси.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области в ходе работы в регионе побывал в трех районах Оренбургской области.

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Сенатор вместе с главой Красногвардейского района Николаем Чернышевым встретились с ветераном Великой Отечественной войны Зоей Наумовной Кадура. Повод для встречи был особенный: передать Зое Наумовне юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» как фронтовику, непосредственно принимавшему участие в боевых действиях за освобождение белорусской земли.

Знаковым событием для Октябрьского района стало торжественное мероприятие, прошедшее в местном Доме культуры — пятиклассники Булановской средней школы, носящей имя Героя Советского Союза И.И. Таранова, торжественно вступили в ряды «Юнармии». В присутствии почетных гостей, учителей и родителей ребята приняли присягу и получили удостоверения. В фойе школы была развернута передвижная тематическая выставка, организованная воинским братством.

Андрей Шевченко в Оренбургской области

Андрей Шевченко отметил, что юнармейцы должны быть готовы не только хорошо учиться и активно заниматься общественной работой, но и приобретать новые навыки, в частности, поисково-спасательной работы и волонтерства.

«Юнармейскому движению принадлежит особое место в патриотическом воспитании молодежи, формировании гражданской позиции и развитии духовно-нравственных качеств личности», — подчеркнул парламентарий.

Также Андрей Шевченко вручил новогодние подарки шести многодетным семьям Александровского района и воспитанникам стационарного отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, расположенного в поселке Уранбаш Октябрьского района.

Андрей Шевченко в Оренбургской области

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