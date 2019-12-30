Б. Жамсуев принял участие в заседании Законодательного Собрания Забайкальского края

Source: Russia – Council of the Federation

Депутаты рассмотрели ряд законодательных инициатив в сфере межбюджетных отношений, утвердили закон об ограничении розничной продажи никотинсодержащих смесей в Забайкалье, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе принял участие в заключительном заседании осенней сессии Законодательного Собрания Забайкальского края.

Депутаты приняли очень важный и своевременный закон об ограничении розничной продажи никотинсодержащих смесей в Забайкалье

Депутаты рассмотрели ряд законодательных инициатив губернатора Забайкальского края, которые касаются межбюджетных отношений и налоговой политики, государственной политики и местного самоуправления. «Также депутаты приняли очень важный и своевременный закон об ограничении розничной продажи никотинсодержащих смесей в Забайкалье», — отметил Баир Жамсуев.

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Сенатор напомнил, что Совет Федерации 23 декабря принял Обращение к Правительству РФ о приостановлении оптовой и розничной торговли сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукцией. 24 декабря Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев дал поручения Министерству внутренних дел РФ и Роспотребнадзору пресечь незаконное распространение некурительной продукции содержащей никотин или его производные, в том числе реализацию вне торговых точек и через интернет.

Сергей Михайлов и Баир Жамсуев приняли участие в заседании Законодательного Собрания Забайкальского края

«Продажа снюсов стремительно распространяется в образовательных заведениях, есть случаи, когда детей доставляли в больницы с признаками отравления. Выявлены факты перепродажи снюсов учащимся младших классов. В декабре 2019 года только в городе Чита выявлена продажа никотинсодержащих смесей в 10 торговых точках. Изъято около 5,5 тысяч упаковок», — подчеркнул Баир Жамсуев.

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