В канун Нового года компания «Газпром трансгаз Саратов» организовала благотворительные праздники для детей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 декабря 2019, 19:30

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27 декабря в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова при поддержке ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялась «Самая добрая Елка». Студенты Театрального института представили спектакль «Снежная королева». Юными зрителями стали около 200 детей в возрасте от 5 до 10 лет из специализированных учреждений: школа-интернат для обучающихся по адаптивным образовательным программам № 5, школа-интернат для обучающихся по адаптивным программам № 3, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение», а также несовершеннолетние, получавшие ранее благотворительную помощь на лечение от ООО «Газпром трансгаз Саратов».

«Мы сотрудничаем с ООО „Газпром трансгаз Саратов“ по различным вопросам уже не первый год: организуем благотворительные концерты и театральные выступления. Наши студенты также рады поработать с детьми, дать им возможность приобщиться к искусству, подарить частичку праздничного настроения. В наших силах устроить праздник для тех, кому вера в чудо сейчас особенно необходима», — сказал ректор Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова Александр Занорин.

Детская новогодняя елка при поддержке компании «Газпром трансгаз Саратов» состоялась также в Новоузенском центре социальной помощи семье и детям «Семья». Юные воспитанники центра каждый раз с нетерпением ждут визита работников газотранспортного предприятия, ведь компания оказывает всестороннюю помощь социальному учреждению уже более 7 лет.

Представители предприятия также вручили новогодние подарки детям, находящимся в Центре социальной помощи семье и детям Саратова, Саратовской областной детской клинической больнице, Противотуберкулезном санатории для детей Саратова.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Саратов» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку природного газа из Западной Сибири, Центральной Азии, Оренбуржья и трех саратовских подземных хранилищ газа.

В зоне эксплуатационной ответственности компании — более 7 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 29 компрессорных цехов, 165 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 1,3 млн кВт. 216 газораспределительных станций обеспечивают газом около 4,5 млн человек — жителей Саратовской, частично Тамбовской и Пензенской областей.

В компании действуют: система экологического менеджмента ISO 14001, система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда, соответствующая требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. На предприятии работают около 6 тыс. человек. Головной офис расположен в Саратове.

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