В Москве трое местных жителей осуждены за получение взяток и мошенничество

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Тушинский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей столицы: 34-летнего Алексея Меженкова, 27-летного Антона Широкова и 25-летнего Станислава Черникова. Они осуждены за совершение пяти преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за попустительство по службе и незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное организованной группой в значительном размере) и пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, (мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что Меженков, работавший с февраля 2017 года первым заместителем главы управы одного из районов столицы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства, объединившись с Широковым и Черниковым разработали преступный план, направленный на систематическое получение взяток в виде денег за непринятие мер реагирования в случае выявления незаконно размещенных на территории района объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и незаконного (нецелевого) использования земельных участков на территории района.

Соучастники, реализуя преступный умысел, в период с мая по октябрь 2017 года ежемесячно получали от нескольких лиц в качестве взяток денежные средства в различных размерах – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей за незаконное бездействие и попустительство по службе со стороны управы района.

Затем, Меженков, будучи уволенным с занимаемой должности, совместно с Широковым и Черниковым скорректировали в сложившихся обстоятельствах свои действия и решили продолжить использование ранее достигнутых с несколькими заинтересованными лицами договоренностей о получении денежных средств.

Таким образом, путем обмана и умалчивания об отсутствии у Меженкова ранее имеющихся полномочий в период с октября 2017 года по апрель 2018 года продолжили получение денег до момента их изобличения сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 8 до 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафами в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Суд также лишил их права занимать должности в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления сроками от 5 до 8 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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