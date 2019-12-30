Избранные снимки и видеозаписи личных фотографов и операторов Президента можно увидеть на 20.kremlin.ru

Source: President of Russia – Kremlin

«Путин. 20 лет» (доступен по адресу 20.kremlin.ru) – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном – личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина Президентом и главой Правительства, – начиная с 31 декабря 1999 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства.

Вместе с тем это не хроника и не «летопись». Здесь нет полноты истории, в которой была бы отражена вся работа Президента, все его встречи и поездки – эта информация и так доступна в архивах сайтов всех крупных СМИ и kremlin.ru.

В альбоме собраны наиболее яркие и интересные фотографии и записи прошлых лет. Часть из них хорошо известна, часть наверняка уже забылась, а некоторые публикуются впервые.

Сейчас доступны материалы по 2004 год. Но даже в эту часть проекта попали более 600 фотографий и 100 видеороликов, а если смотреть все подряд, не пролистывая страницы, это займет около 2,5 часов. В ближайшие недели будут опубликованы материалы и за другие годы.

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