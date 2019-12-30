Source: Russia – Council of the Federation

В результате обращения Совета Федерации в Правительство Д. Медведев дал соответствующие поручения МВД России и Роспотребнадзору.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в беседе с журналистами рассказал о принимаемых в регионах мерах по борьбе с так называемыми снюсами — никотиновыми леденцами и жвачками.

«Как только мы приняли постановление Совета Федерации об Обращении в Правительство, законодательные органы Татарстана, например, немедленно приняли свой закон, направленный на решение вопроса. Я хочу поблагодарить все регионы, которые оперативно отреагировали — это Оренбург, Пенза, Чечня, Карачаево-Черкесия, Саратовская область», — сказал Валерий Рязанский.

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Он подчеркнул, что Председатель Правительства Дмитрий Медведев дал соответствующие поручения МВД России и Роспотребнадзору, которые сейчас реализовываются в регионах.

За прошедшую неделю на территории Российской Федерации Роспотребнадзором совместно с полицией, прокуратурой и Следственным комитетом было проведено более 1,5 тысяч проверок

За прошедшую неделю на территории Российской Федерации Роспотребнадзором совместно с полицией, прокуратурой и Следственным комитетом было проведено более 1,5 тысяч проверок.

«Роспотребнадзор Кемеровской области проверил 140 точек, порядка четырех тысяч единиц такой продукции было изъято из оборота. Основные производители – из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, 150 единиц продукции зарубежного производства», — сообщил парламентарий.

Сотрудники Роспотребнадзора Нижегородской области изъяли крупную партию снюса — 4 тысячи единиц товара. По словам специалистов, проверки продолжатся до тех пор, пока продажа опасной для здоровья никотиносодержащей продукции не будет прекращена.

«В Тульской области проверено 828 магазинов и кафе, на семи объектах были выявлены факты реализации никотиносодержащих жевательных смесей без документов, подтверждающих их безопасность. Из оборота изъято 23 партии снюсов. Возбуждено 8 дел об административном правонарушении», — продолжил Валерий Рязанский.

Также Управление Роспотребнадзора по Тульской области выявило 17 сайтов по дистанционной продаже снюсов. В суд направлено 13 исков о закрытии сайтов. В настоящее время удовлетворено 9 из них.

Комитет СФ по социальной политике продолжит мониторить ситуацию борьбе со снюсами в субъектах Федерации.

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