Л. Гумерова: В Башкортостане планируется создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, центр предполагается создать на базе вузов и предприятий Республики.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в обсуждении вопроса создания в Республике Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Мероприятие состоялось в Уфе.

Лилия Гумерова приняла участие в обсуждении вопроса создания в Республике Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня

Как сообщила сенатор, центр предполагается создать на базе вузов Республики, а также ряда предприятий, связанных с химией, энергетикой, медициной, авиацией. «Отрабатываются направления, профильные для региона».

Лилия Гумерова напомнила, что в октябре 2019 года в Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы создания научно-образовательных центров мирового уровня в субъектах РФ в рамках реализации национального проекта «Наука».

В рамках национального проекта «Наука» к 2024 году запланировано создание не менее пятнадцати научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня на основе интеграции науки, образования и бизнеса

«По Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Наука» к 2024 году запланировано создание не менее пятнадцати научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня на основе интеграции науки, образования и бизнеса», — сказала сенатор.

Лилия Гумерова обратила внимание на то, что Совет Федерации, откликаясь на запрос регионов, держит на постоянном контроле вопросы законодательного сопровождения деятельности НОЦ.

Формирование научно-образовательного центра в Республике Башкортостан направлено на создание точки притяжения инноваций, инвестиций, кадров и производства конкурентоспособной на мировых рынках продукции. Частью большого проекта станет строительство межвузовского кампуса на пять тысяч мест. Студенческий городок планируется разместить в Демском районе Уфы.

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