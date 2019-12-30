М. Козлов: В Костромской области законодательно введен запрет на продажу снюсов для несовершеннолетних

Source: Russia – Council of the Federation

Костромские парламентарии специально собрались на внеочередное заседание областной Думы, чтобы поправки в законодательство вступили в силу уже с нового года, рассказал сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области в ходе рабочей поездки в регион принял участие во внеочередном заседании Костромской областной Думы. В повестку дня был включен вопрос о введении запрета на продажу несовершеннолетним на территории региона бестабачной никотинсодержащей продукции.

Сенаторы уже высказали свою позицию, вопрос о внесении изменений в федеральный закон в части установления запрета на продажу бестабачной никотинсодержащей продукции несовершеннолетним будет рассмотрен Государственной Думой в весеннюю сессию

«Тема эта крайне важная и требует особого внимания со стороны всех федеральных структур. Речь идет о здоровье наших детей. Сенаторы уже высказали свою позицию, вопрос о внесении изменений в федеральный закон в части установления запрета на продажу бестабачной никотинсодержащей продукции несовершеннолетним будет рассмотрен Государственной Думой в весеннюю сессию во внеочередном порядке», — прокомментировал ситуацию Михаил Козлов.

Михаил Козлов принял участие во внеочередном заседании Костромской областной Думы

«Со стороны региона сделан первый шаг — запрещена продажа снюсов несовершеннолетним на всей территории Костромской области. Принятый законопроект разработан по инициативе главы региона Сергея Ситникова. СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области Соответствующие меры ответственности утвердила областная Дума на внеочередном заседании», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI