Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во встрече главы администрации Мурманска с общественниками.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие во встрече главы администрации Мурманска Евгения Никоры с общественностью.

Один из основных вопросов обсуждения — льготный проезд юных мурманчан. «Представители общественности вынесли предложение о повышении возрастного порога детей, имеющих право на льготный проезд. Сейчас вопрос прорабатывается, депутаты муниципального и регионального уровня займутся подготовкой предложений в Мурманскую областную Думу», — сказала Татьяна Кусайко.

В свою очередь, законодатель подняла вопрос о запрете продажи курительных смесей и никотинсодержащих изделий несовершеннолетним.

Тесное взаимодействие местной администрации с гражданами говорит о настоящей заинтересованности городской власти в том, чтобы сделать жизнь жителей Мурманска лучше

Евгений Никора согласился с тем, что в этой сфере как минимум необходимо ужесточение контроля над реализацией таких смесей.

В ходе встречи общественники озвучили поступающие к ним обращения и жалобы мурманчан.

«Основными вопросами, которые волнуют северян, продолжают оставаться темы ЖКХ, здравоохранения, образования, развития спорта. Что касается обслуживания жилфонда, общественники передали главе администрации города список адресов, которые требуют повышенного внимания.

«Такое тесное взаимодействие местной администрации с гражданами в целях отработки актуальных вопросов и проблем говорит о настоящей заинтересованности городской власти в том, чтобы сделать жизнь жителей Мурманска лучше», — заключила Татьяна Кусайко.

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