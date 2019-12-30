Подписан пакет документов для продолжения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

31 декабря 2019, 23:55

ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и Министерство юстиции Украины в соответствии с Протоколом от 20 декабря подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Ранее, в предусмотренный Протоколом срок, «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долл. в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

«Газпром» и Министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины. Таким образом, «Нафтогаз» выступает компанией-организатором транзита и берет на себя соответствующие риски.

«Нафтогаз» и ОГТСУ заключили транспортное соглашение, «Газпром» и ОГТСУ — межоператорское соглашение.

Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на 5 лет: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021–2024 годах — по 40 млрд куб. м.

Управление информации ПАО «Газпром»

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