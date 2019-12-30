Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в отчетном совещании представителей лесной отрасли региона.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в рабочем совещании участников лесного бизнеса региона. На мероприятии также присутствовали министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Екатерина Пивоварова и заместитель министра Олег Андронов.

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Татьяна Гигель сообщила, что созданная в СФ рабочая группа по совершенствованию лесного законодательства взяла курс на изучение истинной ситуации дел в отрасли на местах. Участники встречи полагают, что это должно принести значимый результат, особенно в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

По словам Татьяны Гигель, присутствующие на заседании представители отрасли отметили, что действующий Лесной кодекс требует пересмотра, поскольку изначально был нацелен на работу крупных частных инвесторов, чего на практике не произошло.

Законодатель согласилась со специалистами, что для лесной отрасли региона важна задача, как сохранить и приумножить кедровые насаждения, с которыми сегодня большие проблемы. «Ведь все они подвергались до 2000 года интенсивной химподсочке – сбору с них живицы. А также следует иметь в виду, что все эти насаждения одновозрастные и относятся сегодня к категории спелых или перестойных лесов. То есть требуют ухода, защиты и наблюдения, а также серьезного внимания со стороны научного сообщества для проведения экспертизы о состоянии лесных насаждений, чтобы окончательно понять, какие принимать действия по их сохранению».

Для лесной отрасли региона важна задача, как сохранить и приумножить кедровые насаждения, с которыми сегодня большие проблемы

«Мне важно было услышать слова поддержки от собравшихся, что комплексно решая проблемы подготовки квалифицированных кадров, научного обеспечения отрасли, мы сможем добиться роста производительности труда на основе новых технологий, увеличить экспорт продукции глубокой переработки древесины, добиться роста объема инвестиций, снять инфраструктурные ограничения», — сказала Татьяна Гигель.

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