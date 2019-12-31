Дальневосточные филиалы «Газпром трансгаз Томск» признаны организациями высокой социальной эффективности

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

31 декабря 2019, 12:30

Приморское, Хабаровское и Амурское линейные производственные управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск» стали победителями краевого этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Конкурсная комиссия оценивала качество мероприятий по снижению производственного травматизма, формированию корпоративной культуры, пропаганде здорового образа жизни.

Приморский филиал занял первое место в трех номинациях: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности», «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и второе место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

Хабаровское ЛПУМГ получило дипломы I степени в номинациях: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы», а также диплом II степени «За формирование здорового образа жизни в организации производственной сферы».

Амурское ЛПУМГ получило диплом I степени в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

«Участие в конкурсе — это возможность представить достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни», — подчеркнул директор Приморского ЛПУМГ Андрей Драчев.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает строительство и эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

В составе компании 25 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует девять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 31 газоперекачивающий агрегат, 128 газораспределительных станций.

В 2012 году компания назначена заказчиком по реализации инвестиционного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на основе требований стандартов OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007.

Численность персонала предприятия превышает 8000 человек.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в два этапа на региональном и федеральном уровнях. Его цель — привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, конкурс стимулирует предприятия к заимствованию положительного опыта и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.

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