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#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин31.12.2019 11:33

Дмитрий Рогозин посетил ведущие предприятия отрасли

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл традиционные предновогодние встречи с руководителями предприятий ракетно-космической отрасли и подвёл итоги уходящего года.

В преддверие Нового года глава Роскосмоса посетил ЦНИИмаш и РКК «Энергия» им. С.П.Королева. 30 декабря 2019 года визит Дмитрия Рогозина начался с осмотра производственных площадей РКК «Энергия», в том числе цеха главной сборки транспортных пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых кораблей «Прогресс».

В тот же день в Центре управления полётами ЦНИИмаш состоялся сеанс связи с Международной космической станцией. Дмитрий Рогозин поздравил космонавтов Роскосмоса Александра Скворцова и Олега Скрипочку с наступающим Новым годом, рассказал об итогах 2019 года и поблагодарил за проделанную работу.

На совещании в Центре управления полётами руководитель Госкорпорации подвёл итоги уходящего года и определил основные задачи на 2020 год. С докладами выступили заместители генерального директора Роскосмоса по направлениям.

В завершение встречи Дмитрий Рогозин наградил сотрудников Госкорпорации «Роскосмос» государственными наградами. Указами Президента Российской Федерации специалисты предприятий Роскосмоса были награждены за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности, укрепление обороноспособности страны, заслуги в укреплении системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу.

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