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#Роскосмос#Главное31.12.2019 14:28

Итоги всероссийского конкурса организаций ОПК

В Минпромторге России подведены итоги Всероссийского конкурса на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». Конкурс проводится ежегодно во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации по итогам работы за предыдущий год среди организаций и интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, участвующих в выполнении мероприятий государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ.

Три организации, входящие в Госкорпорацию «Роскосмос», стали победителями и финалистами в основных номинациях:

в номинации «Промышленная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» победителем признан Красноярский машиностроительный завод;

в номинации «Научная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» финалистом, занявшим второе место, признано Конструкторское бюро химавтоматики;

в номинации «Интегрированная структура оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» финалистом, занявшим второе место, признано НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко.

В отдельных направлениях социальной деятельности лучшими организациями признаны Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» и Салаватский химический завод.

Директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин отметил, что Госкорпорация «Роскосмос» уделяет большое внимание повышению эффективности своей деятельности в области развития кадрового потенциала организаций отрасли. Высокая оценка на конкурсе Министерства промышленности и торговли является подтверждением их высокого потенциала.

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