Контракты на поставку газа в Беларусь и транзит через территорию республики продлены до 2021 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

31 декабря 2019, 22:00

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и Министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. Стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.

Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между «Газпромом» и Правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.

ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Справка

Контракты между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действовали до конца 2019 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

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