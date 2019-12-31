Начата публикация таблиц финансовых потоков и запасов «от-кого-к-кому» (31.12.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Начата публикация таблиц финансовых потоков и запасов «от-кого-к-кому»

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России в дополнение к публикации «Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации» начинает публиковать таблицы трехмерного представления финансовых потоков и запасов, известных под названием «от-кого-к-кому».

Новая публикация составлена для инструмента «Наличная валюта и депозиты» и содержит информацию о том, какие сектора являются кредиторами, предоставляя финансирование в форме наличной валюты и депозитов, а какие сектора являются дебиторами, осуществляя заимствования с использованием указанных финансовых инструментов.

Такие данные, более детальные по сравнению с финансовыми счетами и балансами, являются важным инструментом макроэкономических исследований финансовых потоков в экономике и позволяют расширить представление о механизмах финансирования и роли в указанных механизмах финансовых корпораций и активов.

Таблицы финансовых потоков и запасов «от-кого-к-кому» и Методологический комментарий к таблицам финансовых потоков и запасов «от-кого-к-кому» системы национальных счетов Российской Федерации размещены в подрубрике «Таблицы финансовых потоков и запасов «от-кого-к-кому» рубрики «Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации» подраздела «Макроэкономическая финансовая статистика» раздела «Статистика» на официальном сайте Банка России в сети Интернет. Публикация включает данные начиная с I квартала 2015 года. Данные будут обновляться ежеквартально в соответствии со сроками, установленными в Календаре публикации официальной статистической информации.

31 декабря 2019 года

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