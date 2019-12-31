Опубликована Методология формирования финансовых счетов и балансов финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации (31.12.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Опубликована Методология формирования финансовых счетов и балансов финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации

Банк России публикует Методологию формирования финансовых счетов и балансов финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации. Публикация Методологии направлена на обеспечение открытости и доступности информации о методологических принципах составления финансовых счетов и балансов финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации, системе классификации институциональных секторов и финансовых инструментов и источниках данных, используемых при формировании этой информации.

Методология формирования финансовых счетов и балансов финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации размещена в разделе «Статистика», подразделе «Макроэкономическая финансовая статистика», рубрике «Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации» на официальном сайте Банка России.

31 декабря 2019 года

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