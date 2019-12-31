Сегодня в «Эфире» поздравление Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Новым годом и новеллы законодательства, вступающие в силу в новом году

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Поздравление Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Новым годом будет транслироваться в рубрике «Генеральная линия».

О сертификации органических продуктов, новых размерах детских пособий, освобождении некоторых россиян от налогов и других новеллах законодательства которые вступают в силу в новом году, расскажем в рубрике «Логика закона».

Сюжеты средств массовой информации о работе органов прокуратуры Сибирского и Уральского федеральных округов, ставшие участниками ежегодного конкурса, покажем в рубрике «Субъект права».

Программа «Эфир» на вторник 31 декабря 2019 года:

· Логика закона. Антикоррупционное табу для чиновника.

· Мир и порядок. Мир против коррупции.

· Субъект права. Субъект права. Всероссийский конкурс на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры. СФО.

· Генеральная линия. На страже чрезвычайной законности.

· Логика закона. Закон в силе. Январь 2020. Выпуск 2.

· Криминальный тренд. Города-призраки: закрытая территория.

· Субъект права. Субъект права. Всероссийский конкурс на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры. УрФО. Часть 1.

· Генеральная линия. Поздравление Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Новым годом.

· «0+». Все различны все равны.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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