Source: Russia – Council of the Federation
Нужно всемерно содействовать развитию детского спорта на селе, отметил сенатор.
Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области Юрий Волков ВолковЮрий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в ходе рабочей поездки в регион посетил Ахлебининскую среднюю общеобразовательную школу в Перемышльском районе.
Во встрече со школьниками также приняли участие глава администрации Перемышльского района Надежда Бадеева и глава администрации сельского поселения Вера Новикова.
Сенатор отметил, что в школе созданы все условия для хорошей учебы и интересной внеурочной жизни. Здесь отремонтирован спортзал, оборудована хоккейная коробка.
Активное развитие физкультуры и спорта на селе является одной из наших приоритетных задач
Ранее учащиеся из Ахлебинино попросили Юрия Волкова помочь с формой для школьной хоккейной команды. Парламентарий вместе с главой администрации района выполнили просьбу юных спортсменов. В предновогодний день школьникам была вручена спортивная экипировка, а также оригинальный хоккейный свитер с автографами игроков команды ЦСКА.
Юрий Волков поздравил учащихся с наступающим Новым годом, пожелал им успехов в учебе и спорте. «Считаю, что активное развитие физкультуры и спорта на селе является одной из наших приоритетных задач. В Калужской области многое делается для этого. Занятия спортом дают каждому из нас возможности для большей самореализации, обеспечения нового качества жизни», — подчеркнул сенатор.
Капитан школьной хоккейной команды Егор Яшкин поблагодарил парламентария за подарки и пообещал добиваться побед как на льду, так и в учебных классах.
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