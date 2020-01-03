Декада спорта и здоровья проводится во всех регионах России

Source: Russia Ministry of Sport

В дни новогодних праздников в России в целях популяризации здорового образа жизни среди населения Министерство спорта Российской Федерации совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта традиционно проводят Декаду спорта и здоровья.

1 января в Красноярске около одной тысячи человек приняли участие в акции «Забег обещаний». Дистанция этого года составила 2020 метров – от Исторических ворот до острова Татышев и обратно. При этом каждый участник забега перед стартом дал себе обещание в наступившем году обязательно выполнить свои заветные мечты, либо справиться с определёнными задачами, которые записал на специальном бланке, прикреплённым к одежде. В этом году акцию «Забег обещаний» поддержали жители города Железногорска Красноярского края.

Аналогичная яркая спортивная акция состоялась 1 января в Хабаровске. Более 400 горожан пробежали символические 2020 метров на стадионе имени Ленина. Новогодний забег был проведён в третий раз, по словам его участников, раннее данные обещания воплотились в жизнь.

1 января 2020 года в Благовещенске Амурской области прошёл костюмированный забег на 6 километров. Его участники тоже написали на бумаге свои планы на наступивший год.

Акцию «Забег обещаний» провели также в Мурманской области. Только в посёлке Мурмаши в ней приняли участие более 100 человек. Кроме того, программой «Спортивных каникул Заполярья» предусмотрено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, рождественских турниров и товарищеских встреч по игровым и наиболее массовым видам спорта в спортивных комплексах, культурно-досуговых центрах, на хоккейных катках, стадионах, открытых площадках и лыжных трассах.

В Смоленске начало 2020 года любители активного образа жизни отметили участием в сверхмарафонском суточном забеге с 31декабря 2019 года по 1 января 2020 года, новогоднем полумарафонском забеге и велопробеге 1 января 2020 года.

Министерство спорта Российской Федерации приглашает всех россиян активно включиться в занятия спортом и физической культурой в дни Декады и желает провести новогодние каникулы на многочисленных спортивных праздниках в кругу друзей, родных и близких!

С использованием информации и фото органов власти в сфере физической культуры и спорта Красноярского края, Хабаровского края, Амурской, Мурманской и Смоленской областей

Пресс-служба Минспорта России

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