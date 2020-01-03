Российские хоккеистки завоевали «бронзу» Чемпионата мира среди команд девушек до 18 лет

Source: Russia Ministry of Sport

2 января в Братиславе (Словакия) на Чемпионате мира по хоккею среди команд девушек до 18 лет сборная России завоевала «бронзу». В матче за третье место россиянки одержали победу над представительницами Финляндии со счётом 6:1.

«Команда очень старалась, все девчонки выложились на 100 процентов, сыграли чётко по заданию и забили шикарные голы, так что счёт на табло полностью соответствует игре, – сказал главный тренер российской команды Александр Сырцов. – Настрой на этот матч был просто запредельный, все прекрасно понимали, чего стоит эта игра и как высока цена ошибки в ней. Мы благодарны всем нашим хоккеисткам за максимальную самоотдачу, никаких нареканий к ним у нас нет».

На групповом этапе россиянки уступили хоккеисткам из Канады в овертайме (3:2) и представительницам США (1:0), а также выиграли матч со сборной Финляндии (4:2). В четвертьфинале сборная России победила команду Швеции (4:0), но в полуфинале не смогла одолеть сборную США (3:0), которая в результате выиграла «золото» Чемпионата мира. Серебряным призёром стала команда Канады.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет женскую молодёжную сборную России по хоккею и тренерский штаб команды с бронзовыми медалями Чемпионата мира и желает новых спортивных достижений и успехов!

С использованием информации и фото Федерации хоккея России / www.fhr.ru

Пресс-служба Минспорта России

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