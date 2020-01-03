Россия в декабре в рамках ОПЕК+ вышла на уровень сокращения добычи нефти в 234 тбс.

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 января. – В рамках ОПЕК+ Россия по итогам декабря 2019 года вышла на уровень сокращения добычи нефти (без конденсата) в 234 тбс относительно уровня октября 2018 года. При этом добыча газового конденсата, по состоянию на декабрь 2019 года была на 58 тбс выше уровня октября 2018.

19.11.2019

13–16 апреля 2020 года в Москве состоится 20-я юбилейная международная выставка «Нефтегаз-2020» совместно с Национальным нефтегазовым форумом, который пройдет с 14 по 15 апреля 2020 года в ЦВК «Экспоцентр».

MIL OSI