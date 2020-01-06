О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Государственным секретарем США

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

06-01-2020

6 января 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Государственным секретарем США Майклом Помпео.

В ходе беседы руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса срока своего визита в Беларусь. С белорусской стороны подтверждена готовность принять Государственного секретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом.

В ходе обсуждения ситуации в ближневосточном регионе Владимир Макей выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.

Заявил, что белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности, а также подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права в целях устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерениях.

MIL OSI