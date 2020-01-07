Владимир Путин посетил Сирийскую Арабскую Республику

Source: President of Russia – Kremlin

Из аэропорта Дамаска Президент отправился в командный пункт группировки Вооруженных Сил России в Сирии. В командном пункте Владимира Путина встретил Башар Асад Асад БашарПрезидент Сирии . Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Башаром Асадом Президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Владимир Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни.

Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за визит. Президент Сирии выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике. Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова.

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