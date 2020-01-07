В. Матвиенко: Ремонт городской больницы Кисловодска нужно включить в программу развития на текущий год

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации осмотрела объекты социальной инфраструктуры города-курорта Кисловодска, а также посетила храм святого великомученика и целителя Пантелеймона, возрожденный под ее патронажем.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга осмотрела объекты социальной инфраструктуры Кисловодска.

Руководство палаты регионов держит на постоянном контроле развитие Кисловодска, одного из старейших российских курортов.

Спикера Совета Федерации сопровождали глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов, председатель городской Думы Любовь Волошина.

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Председатель Совета Федерации поручила ускорить темпы работ по строительству детского сада на улице Осипенко и средней общеобразовательной школы на улице Андрея Губина, чтобы сдать объекты к началу учебного года.

Представители городских властей и строительных организаций, со своей стороны, заверили, что готовы уложиться в поставленный срок.

Также спикер верхней палаты ознакомилась с благоустройством улиц и бульваров города, в частности — обширной пешеходной зоны, которая послужит улучшению качества и комфорта городской среды всего курорта. Еще один важный проект — многофункциональные спортивные площадки, которые откроются в Кисловодске в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Популярность Кисловодска среди российских туристов растет — в праздники количество «гостей одного дня» достигает 25 тысяч человек

Власти Кисловодска отметили своевременность введения курортного сбора, благодаря которому только за 2019 год в местный бюджет поступило более 120 млн рублей. Полученные средства направлены на улучшение инфраструктуры.

В ходе обсуждения планов развития курорта спикер верхней палаты поручила включить в программу на текущий 2020 год модернизацию городской больницы.

«Популярность Кисловодска среди российских туристов растет — в праздники количество «гостей одного дня» достигает 25 тысяч человек. Поэтому инфраструктуру курорта нужно развивать в том числе и с учетом сезонных изменений численности населения. Это касается в первую очередь медицинских объектов. Городская больница в ее нынешнем виде новым требованиям явно не соответствует. Не говоря уже о том, что она требует срочного ремонта», — отметила Валентина Матвиенко.

«Сегодня, в день Рождества Христова мы посетили храм святого великомученика и целителя Пантелеймона, покровителя врачей. Глядя на состояние городской больницы, впору молиться святому о работающих здесь докторах и лежащих здесь пациентах. Модернизация жизненно необходима. Ускорьте завершение разработки проектно-сметной документации, а средства будут выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», — обратилась Председатель Совета Федерации к руководству Кисловодска.

Также в свете поручений Президента России Владимира Путина по модернизации первичного звена здравоохранения Валентина Матвиенко поставила властям курорта задачу уже в этом году начать работы по реконструкции городской поликлиники.

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