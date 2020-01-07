Президент прибыл в Турцию

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин прибыл в Стамбул из Сирии, где встретился с Башаром Асадом Асад БашарПрезидент Сирийской Арабской Республики , посетил командный пункт группировки Вооруженных Сил России в этой арабской республике, затем осмотрел Большую мечеть Дамаска и православную церковь Святой Девы Марии. В рамках визита состоялись также переговоры российской и сирийской делегаций.

Рабочая программа главы государства в Турции запланирована на 8 января. Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» и встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом Эрдоган Реджеп ТайипПрезидент Турецкой Республики . Ожидается обсуждение перспектив развития российско-турецкого сотрудничества и актуальных международных проблем, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

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