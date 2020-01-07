Снижение неравенства для создания новых возможностей

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева

7 января 2020 г.

(фото: Jeffrey Arguedas-EFE-Newscom)

За последнее десятилетие неравенство стало одной из наиболее сложных и трудноразрешимых проблем в мировой экономике.

Неравенство возможностей. Неравенство между поколениями. Неравенство между женщинами и мужчинами. И, конечно, неравенство доходов и благосостояния. Все эти виды неравенства присутствуют в наших обществах — и во многих странах, к сожалению, нарастают.

Хорошая новость в том, что у нас есть инструменты для решения этих проблем, если только мы готовы действовать. При всей политической сложности проведения реформ, отдача от них для роста и производительности стоит затраченных усилий.

Меры для преодоления неравенства

Решение проблемы неравенства требует новых подходов. Во-первых, это касается налогово-бюджетной политики и прогрессивного налогообложения.

Прогрессивное налогообложение — один из важнейших компонентов действенной налогово-бюджетной политики. Наше исследование показывает, что в группе с наиболее высокими доходами можно повысить предельные налоговые ставки без ущерба для экономического роста.

Использование цифровых технических средств для сбора налогов также может быть частью комплексной стратегии по увеличению внутренних доходов. Сокращение коррупции может как повысить собираемость налогов, так и укрепить доверие к органам государственного управления. Самое важное, этистратегии могут обеспечить необходимые ресурсы для инвестиций врасширение возможностей сообществ и отдельных людей, отстающих отобщего роста благосостояния.

Составление бюджета с учетом гендерных факторов — еще один ценный налогово-бюджетный инструмент в борьбе с неравенством. В то время как многие страны признают необходимость гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, правительства могут использовать составление бюджета с учетом гендерных факторов для структурирования расходов и налогообложения с целью дальнейшего продвижения гендерного равенства срасширением участия женщин в рабочей силе и, в свою очередь, повышением темпов роста и стабильности.

Во-вторых, политика в отношении социальных расходов становится все более актуальной для преодоления неравенства. При правильном подходе они могут играть определяющую роль в снижении неравенства доходов и его негативных последствий, выражающихся в неравенстве возможностей и ослаблении социальной сплоченности.

Например, образование помогает молодежи по достижении зрелости стать продуктивными членами общества. Здравоохранение спасает жизни людей и повышает качество жизни. Пенсионные программы дают людям возможность достойно жить в пожилом возрасте.

Возможность наращивать социальные расходы также необходима для достижения ЦУР. Новое исследование МВФ показывает, что требуемые масштабы увеличения расходов широко различаются между странами.

Один пример: В таких ключевых областях, как здравоохранение, образование и приоритетная инфраструктура, по нашей оценке, странам с формирующимся рынком потребуются ежегодные дополнительные расходы, достигающие примерно 4 процентных пунктов ВВП в 2030 году. Для сравнения, в развивающихся странах с низкими доходами необходимые расходы на эти цели в среднем составляют 15 процентных пунктов ВВП.

В-третьих, реформы структуры экономики могли бы дополнительно способствовать сокращению неравенства за счет снижения затрат на адаптацию, минимизации региональных различий и подготовки работников для растущего числа рабочих мест в секторах «зеленой экономики».

Активные меры политики на рынке труда могут способствовать повышению квалификации работников и сокращению периодов безработицы. В числе таких мер — помощь в трудоустройстве, программы подготовки и в некоторых случаях страхование заработной платы.

Создание условий для мобильности работников между компаниями, отраслями и регионами сводит к минимуму издержки адаптации и способствует быстрому восстановлению занятости. Меры политики вотношении жилищного сектора, кредитования и инфраструктуры могут способствовать мобильности работников.

Меры политики и инвестиции по географическому признаку могут дополнять существующие социальные трансферты.

Как МВФ помогает странам сокращать неравенство

В последнее десятилетие усилия по преодолению неравенства стали неотъемлемой частью нашего надзора, кредитования, исследований и развития потенциала, и эта работа продолжится в предстоящее десятилетие.

Наша стратегия социальных расходов является первоосновой нашего подхода к вопросам всеобъемлющего экономического развития.

Наше взаимодействие со странами исходит из посыла о том, что социальные расходы должны быть достаточными по величине и в то же время экономически эффективными и подкрепленными устойчивым финансированием. Это не просто формальные критерии, это руководящие принципы, которые лежат в основе наших рекомендаций.

Например, если социальные расходы недостаточны для достижения ЦУР или для защиты значительной доли бедного и уязвимого населения, то их необходимо увеличить.

В то же время, изменение демографической ситуации выдвинет вопросы устойчивости бюджета на первый план в обсуждении социальных расходов, в том числе расходов на здравоохранение и пенсии.

И, что самое главное, смягчение неблагоприятных последствий экономических корректировок для малоимущих и уязвимых слоев населения является и впредь будет оставаться важной целью.

Применение на практике

Недавние примеры нашей работы со странами в области социальных расходов позволяют извлечь ценные уроки:

В период реализации поддерживаемой МВФ программы Египет более чем удвоил охват денежных трансфертов, до 2,3 млн домохозяйств.

В Гане мы помогли мобилизовать бюджетные ресурсы для увеличения расходов на государственную систему образования, с тем чтобы страна могла достичь своей цели — всеобщего среднего образования.

Мы предоставили Японии рекомендации по разработке вариантов проведения пенсионной реформы, столь необходимой в условиях старения населения в этой стране.

Важно отметить, что мы понимаем то, что очередной глянцевый отчет, пролеживающий на полке, никому не принесет пользы. Вот почему мы стремимся применять нашу стратегию социальных расходов на практике, встраивая ее в нашу работу, с тем чтобы наше взаимодействие со странами вбольшей степени учитывало предпочтения и условия конкретных стран.

Сотрудничество с партнерами

Мы знаем, что в одиночку нам не справиться с поставленными задачами, будь то борьба с неравенством или работа в области социальных расходов.

Мы видим эту деятельность как партнерство международных организаций, научных кругов, официальных органов стран, гражданского общества и частного сектора, сотрудничающих в целях совершенствования политики социальных расходов и создания основы для достижения ЦУР.

Например, недавно я встречалась с министрами труда стран Группы семи, которые обладают значительным опытом в вопросах социальной сферы, занятости и труда — этот опыт может помочь нам в выработке рекомендаций по экономической политике. В свою очередь, нашим вкладом может быть повышение значимости этих вопросов в более общем обсуждении экономической политики, касающемся стабильности и роста.

Такие международные организации, как Всемирный банк и Международная организация труда, также обладают бесценными знаниями в области социальных расходов.

Организации гражданского общества, академические круги, аналитические центры и профсоюзы имеют свой особый взгляд на эти вопросы. Эти взгляды обогащают наше видение ситуации и помогают нам избегать соблазна группового мышления и лучше понимать особенности стран.

Разумеется, не существует какого-то универсального решения в области социальных расходов. Страны имеют разные предпочтения, сталкиваются с разными проблемами и стремятся к разным целям. Но если мы будем действовать сообща, мы с большей вероятностью сможем поставить правильные вопросы и найти на них правильные ответы.

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