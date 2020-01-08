Встреча с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Прежде всего еще раз хочу Вас поблагодарить за возможность посетить Дамаск, за приглашение.

Мы с Вами договаривались, что увидимся, увидимся не откладывая, как мы говорим, в долгий ящик. Есть о чем поговорить, имею в виду и ситуацию, которая развивается в Сирийской Арабской Республике и вообще в целом в регионе. Мы видим что она, к сожалению, в регионе обостряется.

Что касается Сирии, то благодаря Вашим усилиям, нашим совместным действиям ситуация, конечно, кардинально поменялась. Ситуация не просто кардинально поменялась, фактически мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности, Сирии как единого целостного государства, целостной страны.

Но проблем еще очень много. И на севере страны, и на востоке, и на северо-западе страны, и в южной части. Но что меня порадовало, когда ехали сейчас по Дамаску, жизнь возрождается, кипит, можно сказать, много транспорта на улицах, магазины работают, кафе, рестораны. Но многое предстоит сделать с точки зрения восстановления сирийской экономики.

Очень рад возможности встретиться с Вами сегодня и поговорить по всем этим темам.

Б.Асад (как переведено): Спасибо Вам большое, господин Президент! Очень рад Вас сегодня видеть, встретить в городе Дамаске.

В этот священный праздник Рождества Христова поздравляю Вас, Вашу семью и весь российский народ.

Буквально года два назад, еще несколько месяцев назад, мы передвигались, ездили в том районе, и здесь, где Вы сейчас находитесь, и на наши головы без остановки падали снаряды.

Вы прекрасно знаете о тех усилиях, тех действиях, которые предприняла российская армия во взаимодействии с сирийской армией, для того чтобы достичь этих целей и для того чтобы освободить большую часть территории Сирии.

И когда Вы приехали, Вы увидели все собственными глазами. Вам не нужна карта с нанесенной на нее обстановкой, потому что Вы видите, как возвращается мирная жизнь, и это является самым лучшим показателем успехов, достижений в военной области.

Да, мы можем видеть мирных людей, мирное население, но, к сожалению, мы не можем видеть тех, кто действительно этого достиг, кто действительно это сделал, потому что некоторые из них, к сожалению, погибли, а некоторые из них сейчас все еще на фронтах.

И как я отмечал, каждый раз, когда мы продвигаемся вперед и достигаем каких-либо успехов, ситуация начинает все больше и больше усложняться, потому что наблюдаются попытки, к сожалению, восстановить и поднять выше террористов и терроризм.

Поэтому я считаю, что Ваш сегодняшний визит очень важен для того, чтобы обсудить те препятствия, сложности, которые возникают на пути политического процесса, и как мы можем взаимодействовать и достичь последующих успехов совместно, координируя наши действия в борьбе с терроризмом.

Еще раз приветствую Вас и благодарю за этот визит.

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