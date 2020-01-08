О подписании соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

08-01-2020

8 января 2020 г. в г.Брюсселе (Бельгия) состоялась церемония подписания Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз и Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. С белорусской стороны документы подписал Министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС – заместитель Премьер-министра – Министр внутренних дел Республики Хорватия Давор Божинович (от имени хорватского председательства в Европейском совете) и Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до 35 евро, и сотрудничество Беларуси и ЕС в области реадмиссии. Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.

Со стороны Республики Беларусь необходима ратификация соглашений Национальным собранием Республики Беларуси, соответственно одобрение требуется и со стороны Европейского парламента.

В рамках рабочего визита в г.Брюссель Министр иностранных дел Владимир Макей в этот же день проведет встречи с Генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид и Европейским комиссаром по бюджету и административным вопросам Йоханнесом Ханом. На встречах планируется обсудить состояние и перспективы развития диалога и сотрудничества между Беларусью и Европейским союзом как в двустороннем формате, так и в рамках инициативы «Восточное партнерство».

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