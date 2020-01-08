Source: Gazprom in Russian

Релиз

8 января 2020, 16:00

Поставки газа по «Турецкому потоку» будут способствовать повышению энергетической безопасности Турции и европейских стран.

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия газопровода «Турецкий поток».

В мероприятии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Сербия Александр Вучич, Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов, Министр энергетики РФ Александр Новак, Министр энергетики Турецкой Республики Фатих Денмез, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В режиме телемоста участвовали Председатель Совета директоров и генеральный директор BOTAS Бурхан Озджан, заместитель Председателя Правления — начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

«Турецкий поток» проложен по дну Черного моря и соединяет газотранспортные системы России и Турции. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м. Первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Укладка морского газопровода была проведена за 15 месяцев и закончена в ноябре 2018 года с опережением графика. В 2019 году завершено сооружение приемного терминала вблизи п. Кыйыкей (Турция).

Отправная точка для подачи газа в «Турецкий поток» — компрессорная станция (КС) «Русская», входящая в Единую систему газоснабжения России и построенная в районе г. Анапы. Мощность КС — 224 МВт. Она обеспечивает необходимое давление для транспортировки газа по двум ниткам газопровода на расстояние более 930 км до побережья Турции, где газ поступает на приемный терминал.

«Турецкий поток» — технологически уникальный проект. Впервые в мире труба диаметром 813 мм уложена на глубине 2200 км.

На всех этапах реализации проекта «Турецкий поток», включая эксплуатацию, соблюдаются высокие стандарты безопасности, в том числе экологической. Проводится постоянный мониторинг окружающей среды.

«Запуск „Турецкого потока“ — это историческое событие. Во-первых, с учетом экспорта по „Голубому потоку“ теперь открыта дорога для прямых, бестранзитных поставок всего газа „Газпрома“, который требуется Турции. А во-вторых, Европа получила новый, надежный маршрут поставок трубопроводного российского газа.

Все это, без сомнения, выводит наше сотрудничество с турецкими и европейскими партнерами на новый уровень и будет способствовать повышению энергетической безопасности региона», — сказал Алексей Миллер.

Управление информации ПАО «Газпром»

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