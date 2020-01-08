Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»

Source: President of Russia – Kremlin

Проект «Турецкий поток» представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

На церемонии также присутствовали Президент Сербии Александр Вучич и Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

* * *

Выступление на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые господин Вучич, господин Борисов! Уважаемые депутаты парламента Турецкой Республики! Дамы и господа!

Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали трубопровода «Турецкий поток» являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента. Только что наши министры об этом достаточно убедительно говорили.

Успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнёрство дает значимые, осязаемые результаты.

Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом.

Отмечу, что экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже, не все об этом знают, 30 лет. Сначала по трансбалканскому газопроводу, затем по прямому, бестранзитному газопроводу «Голубой поток». Только в прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 миллиарда кубических метров голубого топлива.

Теперь российский газ идет в Турцию и по новому маршруту, по «Турецкому потоку». Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система. Проложены две параллельные ветки трубопровода мощностью почти 16 миллиардов кубометров газа каждая. Установлено, в том числе на более двухкилометровой глубине, свыше 1800 километров труб. Это сложная, тяжелая работа. Между прочим, это высокотехнологичная работа, ведь газопровод пролегает не только на такой огромной глубине, но и в абсолютно враждебной среде.

По первой нитке газ поступает из месторождений западной Сибири напрямую турецким партнерам. По второй пойдет транзитом через территорию Турции на Балканы, в том числе в Болгарию, Сербию, Грецию.

Повторю: таким образом поставки российского газа по «Турецкому потоку» без сомнения будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом.

При прокладке «Турецкого потока» применялись, как я уже сказал, передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода.

Строители использовали самую современную технику и оборудование. При этом был установлен мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб – более шести километров за одни сутки.

Хотел бы поблагодарить всех, кто реально трудился над проектированием и над сооружением этой газовой артерии: инженеров и строителей, работников российского «Газпрома» и турецкой акционерной трубопроводной компании «Боташ», а также сотрудников всех задействованных подрядных организаций.

Уважаемые друзья! Уважаемые коллеги!

Ваш высокий профессионализм, отличная, самоотверженная работа позволили осуществить проект «Турецкий поток» качественно и в срок. И, конечно же, хочу отдельно выразить признательность турецким властям, Президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий. Просто еще раз хочу повторить то, что я говорил здесь в предыдущий раз: за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны.

Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях. Сообща мы можем решать любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров. (Аплодисменты.)

И в заключение хотел бы вот еще что сказать: мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры – пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и будем добиваться новых успехов.

Благодарю вас за внимание.

Смотрите также

MIL OSI