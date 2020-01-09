Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в регионе сенатор принял участие в церемонии награждения лучших юнармейцев Курской области по итогам работы 2019 года.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Курской области Александр Михайлов МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области в ходе рабочей поездки в регион принял участие в мероприятии «ЮНАРМЕЙСКАЯ ЕЛКА — 2019». В мероприятии, которое прошло в областном Дворце молодежи при поддержке Администрации Курской области, приняли также участие члены регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», представители военного комиссариата региона.

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В рамках торжественной части были подведены итоги областного конкурса «ЮНАРМЕЕЦ ГОДА», победителями которого стали четыре участника движения, каждый в своей номинации: «Начальная военная и спортивная подготовка», «Историко-краеведческая работа», «Волонтерская деятельность», «Информационно-медийное направление».

«В 2019 году юнармейцы Курской области хорошо, с энтузиазмом потрудились. Радует то, что для ребят это не просто формальное участие в движении, а огромный интерес и желание быть причастными к героическому прошлому и настоящему нашей страны», — сказал Александр Михайлов.

Для ребят это не просто формальное участие в движении, а огромный интерес и желание быть причастными к героическому прошлому и настоящему нашей страны

Он отметил, что в регионе многое сделано по развитию юнармейского движения.

Победители и призеры были отмечены дипломами и ценными подарками. Один юнармеец стал обладателем специального Приза члена Совета Федерации Александра Михайлова. Еще 50 юнармейцев были награждены грамотами и сувенирами за активное участие в юнармейских мероприятиях по итогам 2019 года.

В юнармейской елке приняли участие более 250-ти юнармейцев Курской области и около 100 родителей.

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