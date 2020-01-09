В. Марков: «Академия юных талантов» станет ключевым звеном в системе поддержки одаренных детей Республики Коми

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Валерий Марков МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми в ходе поездки в Сыктывкар посетил Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки «Академия юных талантов». Открытие Центра состоялось в Гимназии искусств при главе Республики Коми.

В своем выступлении сенатор отметил ключевую роль подрастающего поколения в дальнейшем развитии страны. «Сегодня мы даем старт площадке, непосредственно влияющей на настоящее и будущее не только Республики Коми, но и России в целом. Академия должна стать ключевым звеном в нашей системе поддержки одаренных детей», — сказал парламентарий.

Мы даем старт площадке, непосредственно влияющей на настоящее и будущее не только Республики Коми, но и России в целом

По словам Валерия Маркова, Региональный центр будет действовать по трем направлениям: наука, искусство и спорт. В нем смогут пройти обучение тысячи талантливых школьников Республики. В настоящее время центр оснащается высокотехнологичным оборудованием — компьютерной техникой, электронными микроскопами, наборами для робототехники, цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, а также учебной литературой.

Валерий Марков посетил Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки «Академия юных талантов»

Парламентарий ознакомился с творчеством и проектами юных победителей олимпиад и конкурсов. Учащимся были вручены дипломы и призы.

Валерий Марков вошёл в состав Попечительского совета «Академии юных талантов», который создан для более продуктивной работы Центра.

MIL OSI