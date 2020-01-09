В Республике Алтай прокуратура через суд добилась возвращения в собственность Российской Федерации лесных земельный участок площадью 168 млн квадратных метров

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Верховный суд Республики Алтай рассмотрел в апелляционном порядке гражданские дела по искам Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора о возвращении в собственность Российской Федерации 9 земельных лесных участков, общей площадью более 168 млн квадратных метров.

Основанием для обращения в суд явились результаты прокурорской проверки, которой был выявлен факт незаконного отчуждения земель лесного фонда под видом земель сельскохозяйственного назначения.

В частности, проверкой был вскрыт незаконный договор купли-продажи покрытого лесом земельного участка, заключенный между администрацией муниципального образования «Турочакский район» и ООО «Турочак», который в дальнейшем передан гражданину, вследствие чего разделен на 9 самостоятельных участков, один из которых перепродан третьему лицу.

Прокуратурой республики данная сделка была оспорена в арбитражном суде, который требования прокуратуры удовлетворил. Договор купли-продажи первоначального земельного участка, заключенный между администрацией муниципального образования и коммерческой организацией, признан недействительным в силу ничтожности.

В связи с состоявшимся в арбитражном суде решением, Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой в Турочакский районный суд были направлены исковые заявления о признании прав двух граждан на земельные участки отсутствующими.

Судом исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены, и поскольку суд апелляционной инстанции оставил их без изменения, вступили в законную силу.

Ввиду того, что постановленные судебные решения явились обязательными для изменения недостоверных записей в единый государственный реестр недвижимости о правах частных лиц на земли лесного фонда, права России на данный лесной фонд полностью восстановлены.

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