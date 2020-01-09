Source: Russia – Council of the Federation

В регионах в этой связи проводятся проверки, сообщил сенатор.

Комитет СФ по социальной политике продолжает мониторить ситуацию, связанную с пресечением незаконной реализации снюсов. Председатель Комитета Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области напомнил, что на последнем пленарном заседании прошлого года сенаторы обратились к Правительству РФ с предложением немедленно запретить оборот бестабачных никотинсодержащих смесей (снюсов) до того момента, когда соответствующие поправки будут приняты в антитабачный закон парламентом.

«Поднятая в Совете Федерации тема пресечения незаконной реализации снюсов стала импульсом для дальнейшей борьбы с распространением этой опасной для здоровья и жизни продукции», — уверен законодатель.

Территориальными органами Роспотребнадзора усилена информационная кампания о вреде никотинсодержащей продукции

В результате обращения Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил МВД России, Роспотребнадзору и Следственному комитету РФ остановить реализацию никотинсодержащих товаров, включая снюсы, в Интернете и вне торговых точек.

«В рамках этого поручения еще до новогодних праздников начали проводиться и проводятся до сих пор дополнительные проверки», — подчеркнул Валерий Рязанский.

По словам парламентария, в Республике Татарстан в новогодние праздничные дни были проверены 564 торговые точки, реализующие табачные изделия и бестабачную никотинсодержащую продукцию. 181 объект проверили совместно с прокуратурой и МВД по Республике.

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Установлено, что в 56 объектах (почти 10 проц. от проверенных) продавались бестабачные снюсы, которые находились в обороте без документов, подтверждающих их происхождение и безопасность.

«На праздниках сотрудники кузбасского Роспотребнадзора изъяли из оборота магазинов 123 партии никотинсодержащей продукции — это более 9 тысяч снюсов. Владельцы торговых точек не имели документов, подтверждающих безопасность и происхождение жевательных смесей», — продолжил Валерий Рязанский.

Из оборота 21 предприятия в Иркутской области изъято 136 партий снюса, было проверено почти 9,5 тыс. объектов, в том числе около 8 тыс. торговых точек и почти 1,5 тыс. организаций общепита.

Теме не менее, по словам сенатора, в новогодние праздники был зафиксирован случай летального исхода, предположительно, от употребления снюсов. «В Самаре скончался подросток, в его кармане обнаружен снюс. Не исключено, что он отравился вредными веществами. Также рядом была обнаружена банка из‑под энергетика. Причина смерти пока неизвестна. Назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет дать ответ на этот вопрос», — сообщил парламентарий. Он добавил, что за последнее время в региональные больницы с отравлением от этого вещества попали около 10 подростков.

Валерий Рязанский подчеркнул, что территориальными органами Роспотребнадзора усилена информационная кампания о вреде никотинсодержащей продукции. За период усиления мер по ее выявлению и изъятию проведено более 300 выступлений сотрудников Федеральной службы на радио и телевидении, опубликовано более 1800 публикаций в СМИ и Интернете.

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