Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Главное#РКЦ Прогресс09.01.2020 16:00

Завершено производство ракеты «Союз-2» для коммерческого пуска ГПУ

Ракетно-космический центр «Прогресс» по договору с «Главкосмос Пусковые Услуги» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил изготовление ракеты-носителя «Союз-2.1а» и головного обтекателя для запуска в 2020 году космического аппарата CAS500-1 и попутных полезных нагрузок зарубежных и российских заказчиков.

«По заказу „Главкосмос Пусковые Услуги“ ракета-носитель и обтекатель для запуска космического аппарата CAS500-1 изготовлены и готовы к отправке на космодром Байконур. В соответствии с графиком продолжаем работы по изготовлению ракеты и обтекателя для следующего запуска в интересах нашего партнёра», — прокомментировал генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Главкосмос Пусковые Услуги» обеспечивает выведение в космос спутников в рамках двух пусков CAS500-1 (заказчик — Корейский институт космических исследований (KARI) и CAS500-2 (заказчик — Korea Aerospace Industries) и других попутных полезных нагрузок зарубежных стран.

«Формирование пуска в 2020 году продолжается только в части некоторых свободных мест в контейнерах для запуска спутников типа Кубсат, в то время как на пуске с КА CAS500-2 у нас есть возможность и мы ведем переговоры с рядом заказчиков на запуск малых космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки», — сообщил генеральный директор «Главкосмос Пусковые Услуги» Александр Серкин.

Контракт на запуск южнокорейского спутника дистанционного зондирования Земли CAS500-1 был подписан между Корейским институтом аэрокосмических исследований и компаниями «Главкосмос» и «Главкосмос Пусковые Услуги» в августе 2017 года. Запуск планируется в 2020 году с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».

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«Главкосмос Пусковые Услуги» — дочерняя компания «Главкосмос», является оператором коммерческих пусков. Компания была создана на основании решения Госкорпорации «Роскосмос» и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов.

«Главкосмос» — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатилетнюю историю компании успешно реализовано более 120 международных контрактов, в том числе, осуществлен запуск более 140 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

РКЦ «Прогресс» — ведущее российское предприятие по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса типа «Союз» и космических аппаратов различного назначения.

Роскосмос — государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

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