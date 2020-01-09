И. Абрамов: Включение Благовещенска в границы Свободного порта Владивосток ускорит развитие российского Дальнего Востока

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор предложил распространить режим Свободного порта Владивосток на территорию городского округа Благовещенск.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области предложил включить в перечень территорий, относящихся к Свободному порту Владивосток, территории городского округа Благовещенск Амурской области.

Соответствующей проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О Свободном порте Владивосток» сенатор внес на рассмотрение Государственной Думы в качестве законодательной инициативы.

Принятие законопроекта позволит воплотить перспективные инвестиционные проекты на территории Амурской области

Сенатор напомнил, что в Благовещенске функционирует торговый речной порт, в завершающей стадии находится возведение трансграничного автомобильного моста для прямого сообщения с КНР, а ввиду географического положения город обладает уникальными возможностями для реализации преимуществ режима свободного порта.

Как считает Иван Абрамов, включение территории городского округа Благовещенск в границы Свободного порта Владивосток (СВП) поможет ускорить социально-экономическое развитие города Благовещенска и повысит уровень жизни населения, проживающего на Дальнем Востоке России.

«Принятие законопроекта позволит воплотить перспективные инвестиционные проекты на территории Амурской области, даст возможность модернизировать имеющиеся производства и создать новые предприятия, особенно востребованные для обеспечения переработки в первую очередь, отечественной сельскохозяйственной продукции, увеличению объема ее потребления как внутри страны, так и доли экспорта в государства Азиатско-Тихоокеанского региона», — считает Иван Абрамов.

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