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Сенатор посетил сельскохозяйственные предприятия Батыревского района Чувашии.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Вадим Николаев НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики в ходе рабочей поездки по региону посетил Батыревский району, где осмотрел строящиеся объекты сельскохозяйственных предприятий — цеха по переработке молока и мяса.

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Руководят хозяйствами молодые специалисты, которые для развития материально-технической базы кооперативов успешно осваивают федеральные гранты. На эти цели получено 50 млн руб. и 26 млн руб. при общей сметной стоимости объектов 74 млн руб. и 46 млн руб. соответственно. В результате реализации двух проектов будет создано дополнительно тридцать рабочих мест.

Сенатор в крестьянском (фермерском) хозяйстве, главой которого является молодой, но опытный специалист, осмотрел действующие уже третий год бассейны для разведения рыб осетровых пород.

В 2019 году в целом по району реализовано 14 инвестиционных проектов на общую сумму 121 млн руб., на 2020 год запланирована реализация еще четырнадцати проектов.

Вадим Николаев в Чувашии

В деревне Малые Арабузи на лыжной базе с уличным освещением Вадим Николаев ознакомился с деятельностью администрации сельского поселения по развитию спорта и спортивного туризма.

Вадим Николаев по итогам поездки по району обсудил с главой администрации Рудольфом Селивановым вопросы социально-экономического развития Батыревского района, задачи на перспективу. Сенатор уделил большое внимание вопросам трудовой занятости сельского населения, дальнейшему развитию сельскохозяйственной кооперации.

Парламентарий высоко оценил работу сельхозкооперативов, особо отметил целеустремленность и предприимчивость молодых руководителей хозяйств.

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