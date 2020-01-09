Source: Russia – Council of the Federation

20 января 2020 г. пройдет совещание на тему «О Единой информационной системе жилищного строительства».

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил, что 20 января 2020 г. на площадке единого института развития в жилищной сфере — акционерного общества «ДОМ. РФ» состоится совещание руководства организации с членами Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «О Единой информационной системе жилищного строительства».

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Парламентарий подчеркнул, что реформа, которую в настоящее время переживает строительная отрасль, требует жесткого контроля со стороны государства. «Сейчас очень важно отладить качественную систему мониторинга перехода отрасли на проектное финансирование, предоставляющую объективные, достоверные и актуальные сведения».

Очень важно отладить качественную систему мониторинга перехода отрасли на проектное финансирование

Как пояснил председатель Комитета Совета Федерации, основная цель создания единой информационной системы жилищного строительства — обеспечение прозрачности рынка жилищного строительства и переход на электронное взаимодействие всех участников.

«В настоящее время в системе отражены 11 660 строящихся домов, 3 800 застройщиков. Проверка информации о строящихся объектах и застройщиках осуществляется контролирующими органами, практически ежедневно. По каждому дому в системе есть оцифрованная информация, включая фотографии строящегося объекта», — отметил Олег Мельниченко. «Полагаю, что Единая информационная система жилищного строительства является важным и эффективным инструментом контроля за строительством жилья».

По словам сенатора, в ходе встречи с руководством акционерного общества «ДОМ. РФ» члены Совета Федерации детально ознакомятсяс работой системы и обсудят актуальные проблемы развития рынка жилищного строительства.

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