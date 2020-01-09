Совещание по вопросам перспективного развития Военно-Морского Флота

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны и командным составом Военно-Морского Флота, посвященное основным направлениям развития ВМФ России на ближайшую и долгосрочную перспективу. Совещание состоялось в рамках посещения Верховным Главнокомандующим Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова.

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Начало совещания с руководством Минобороны и командным составом ВМФ России

В.Путин: Уважаемые товарищи, добрый день!

У нас сегодня тема очень важная. Знаю, что здесь проходила научно-практическая конференция по развитию Военно-Морского Флота России в XXI веке.

Но начать предлагаю с другого. Сегодня мы открыли учебный год в Вооруженных Силах, начался он с крупных учений на Черном море. Военно-Морским Флотом проведено крупное и, на мой взгляд, успешное учение. Прошу командующего коротко доложить о результатах.

Н.Евменов: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Сегодня проведено первое в этом году оперативное межвидовое учение сил и войск Военно-Морского Флота, дальней авиации. В учении задействованы 31 боевой корабль, подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.

Техника показала свою высокую надежность, опробованы новые формы и способы применения. Личный состав показал профессионализм. Цели учения достигнуты, результаты учения будут проанализированы и об этом будет Вам доложено.

Доклад окончил.

В.Путин: Николай Анатольевич, хочу поблагодарить Вас, естественно Министра обороны и Генштаб, всех, кто готовил это учение и организовывал его, проводил, весь личный состав с хорошими результатами работы в море. Передайте мои самые наилучшие пожелания и благодарность.

Н.Евменов: Есть.

В.Путин: Уважаемые коллеги! Мы должны с вами наметить основные направления развития Военно-Морского Флота России на ближайшую и долгосрочную перспективу, рассмотреть проблемные вопросы отечественного кораблестроения.

Военно-Морской Флот всегда был и остаётся важнейшей, если не ключевой составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. И в XXI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав.

Отмечу, что все последние годы мы уделяли развитию ВМФ повышенное внимание, направляли на эти цели значительные ресурсы, средства. Мы и дальше будем добиваться того, чтобы Флот был современным, оснащённым по последнему слову техники.

Вопросы модернизации Флота мы предметно рассматривали в начале декабря прошлого года в ходе серии совещаний в Сочи. В том числе речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования.

Как известно, в ближайшее время доля современных образцов вооружения и техники в ВМФ должна составить 70 процентов. Причём, повторю, этого показателя нам нужно будет не только достичь – его нужно будет удерживать.

Важно учитывать, что за последнее десятилетие качество и подходы к проектированию и строительству кораблей в мире заметно изменились.

Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно лишь при использовании передовых технологий и процессов во всём цикле создания этой техники, таких как 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также при унификации вооружения и основного оборудования, наличия современных судостроительных мощностей.

Хотел бы еще раз повторить: только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта. Поэтому нужно уже сейчас включать в тактико-технические задания на перспективные корабли и суда ВМФ требования о разработке и приёмке электронной конструкторской документации на базе цифровой модели корабля.

И конечно, принципиальным вопросом – об этом мы тоже неоднократно говорили, в том числе на совещаниях в Сочи – является унификация вооружения и оборудования Военно-Морского Флота. Даже сейчас, когда мы осматривали перспективные корабли и то, что есть сегодня, то, что подлежит модернизации, – тоже к этому все опять возвращались: и Министр, и командующий, и другие коллеги.

Сейчас завершается разработка комплексных целевых программ развития систем вооружения ВМФ по единому стандарту на основе межвидовой унификации с постепенным переходом на модульную архитектуру. Хотел бы сегодня в ходе совещания услышать, как продвигается эта работа.

Давайте начнем.

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