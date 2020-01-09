Совместные учения Северного и Черноморского флотов

Source: President of Russia – Kremlin

От Черноморского флота в практических действиях приняли участие фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и ракетные катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны», «Ивановец», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов», патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и «Василий Быков», подводная лодка «Колпино», малые противолодочные корабли и морские тральщики. От Северного флота – ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого находился походный штаб, и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

В ходе практических действий авиации парой истребителей МиГ-31К выполнена боевая стрельба ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр». Экипажи ракетных катеров «Ивановец» и «Набережные Челны» выполнили стрельбу противокорабельными ракетами «Москит». Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса «Утес» Черноморского флота выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.

Кроме того, в учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

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