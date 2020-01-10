В Москве гражданин Республики Узбекистан осужден за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 10 января 2020 года, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Республики Узбекистан Шермухаммада Шамсиддинова. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Установлено, что Шамсиддинов с июля 2016 по июнь 2018 года умышленно разместил на своей персональной странице в одной из социальных сетей аудио- и видеофайлы, содержащие оправдание деятельности террористических организаций, пропаганду идеологии насилия, обоснования необходимости совершения террористических актов в ходе такой борьбы, а также призывы неограниченного круга лиц из числа пользователей сети «Интернет» присоединиться террористическим организациям.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано группой государственных обвинителей прокуратуры г. Москвы под руководством прокурора города Дениса Попова.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Шамсиддинова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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