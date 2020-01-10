Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Восточный#OneWeb10.01.2020 15:43

На Восточном приступили к сборке ракеты «Союз-2.1б»

Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный» совместно с РКЦ «Прогресс» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») 10 января 2020 года приступили к подготовке составных частей ракет-носителей «Союз-2.1б».

На складе блоков Унифицированного технического комплекса совместным расчетом представителей предприятий ракетно-космической отрасли начаты работы по вскрытию контейнеров с блоками ракеты-носителя, снятию гермоукопорки с блоков и транспортировке в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя для сборки в «пакет» (1 и 2 ступени). В ближайшее время специалисты приступят к электрическим проверкам на одиночных блоках, после чего начнется сборка «пакета» ракеты-носителя.

Специальный железнодорожный состав с блоками трех ракеты-носителей «Союз-2.1б», а также двух головных обтекателей для ракеты «Союз-2.1б» прибыл 25 декабря 2019 года на станцию Ледяная, расположенную в непосредственной близости к космодрому Восточный. Специалисты Космического центра «Восточный» встретили состав, после чего он был транспортирован на склад-блоков Унифицированного технического комплекса. Составные части еще двух ракет-носителей: «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также головной обтекатель для ракеты «Союз-2.1б» прибыли на космодром в августе 2019 года и находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя Технического комплекса.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году.

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