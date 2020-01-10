Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручила награду представителям Орловского сельского поселения Ростовской области.

Представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в ходе поездки в регион провела встречу с представителями Орловского сельского поселения. Сенатор вручила им диплом I степени победителя конкурса городов России «Города для детей. 2019» в номинации «Сельские поселения».

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Конкурс ежегодно проводит Совет Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Ключевая задача конкурса – включение в единое социальное пространство детей из благополучных и проблемных семей, детей, которые по каким‑то причинам остались без попечения родителей, а также детей с особенностями развития и здоровья, подростков, которых принято называть «трудными». Ведь каждый ребенок должен иметь равные со сверстниками возможности для самореализации», — отметила Ирина Рукавишникова.

Задача конкурса – включение в единое социальное пространство детей из благополучных и проблемных семей

Парламентарий напомнила, что в 2019 г. конкурс был посвящен процессу вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в мероприятия историко-культурной и патриотической направленности, в том числе в подготовку празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Муниципалитеты разрабатывали и реализовывали планы работы на год, а авторитетное жюри оценивало итоги.

«В Орловском сельском поселении Ростовской области наиболее успешно удалось вовлечь детей в цикл историко-культурных и военно-спортивных мероприятий. Заинтересовать их живым общением, полезными и интересными делами, направленными на благоустройство родного поселения, оторвать их от Интернета и гаджетов. Логическим итогом этой большой работы стала заслуженная победа во Всероссийском конкурсе», — добавила Ирина Рукавишникова, вручая награду.

За 10 лет проведения конкурса «Город для детей» в нем приняли участие около 800 муниципалитетов. В прошлом году в мероприятии участвовал 361 муниципалитет из 73 регионов страны, победителями и номинантами стали 40 муниципальных образований из 37 субъектов Федерации.

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