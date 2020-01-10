III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне (Швейцария) объявлены открытыми

Source: Russia Ministry of Sport

9 января в Лозанне (Швейцария) на льду арены Vaudoise состоялась торжественная церемония открытия III зимних юношеских Олимпийских игр. Мероприятие сопровождалось парадом спортсменов и театрализованным представлением с элементами традиционной культуры Швейцарии.

Об открытии Игр объявила президент Федерального совета Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, а олимпийский огонь зажгла юная швейцарская фигуристка Джина Зендер.

В праздничной церемонии принял участие президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который призвал участников «приобретать здесь новых друзей, открывать для себя олимпийские ценности и уважать их».

В соревнованиях примут участие 1872 спортсмена в возрасте 14-18 лет из более 70 стран. Будет разыгран 81 комплект наград в 16 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, кёрлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме.

В состав олимпийской команды России вошли 104 спортсмена, в том числе 10 мастеров спорта и 57 кандидатов в мастера спорта. Российский флаг на церемонии открытия несла Евгения Долженкова, выступающая в новой олимпийской дисциплине – ски-альпинизме.

На предыдущих зимних юношеских Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере четыре года назад россияне завоевали 24 медали (семь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых), заняв третье место по количеству золотых наград (пропустив вперёд команды США и Республики Корея) и первое место по общему числу медалей.

С использованием материалов и фото Службы информации Олимпийского комитета России (Юрий Бутнев, Савва Тимофеев, Наталья Пахаленко, Андрей Голованов)

Пресс-служба Минспорта России

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