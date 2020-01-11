Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#ЦПК11.01.2020 10:30

ЦПК — 60 лет

История Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина неразрывно связана с рождением и развитием отечественной пилотируемой космонавтики. В конце 1950-х годов в Советском Союзе были созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полета человека в космос.

В октябре 1959 года в частях ВВС был начат отбор кандидатов в космонавты, в ходе которого Сергей Павлович Королёв вместе с Главнокомандующим ВВС Константином Андреевичем Вершининым ходатайствовал перед правительством о создании специализированной организации для подготовки человека к полёту в космос.

11 января 1960 года Главком ВВС издал директиву № 321141, которой были определены организационно-штатная структура Центра подготовки космонавтов и общая численность личного состава. И уже через три месяца в отряд советских космонавтов были официально зачислены 12 первых кандидатов на полёт в космос.

Первый отряд советских космонавтов (1961 год)В первом ряду слева на право: Павел Попович, Виктор Горбатко, Евгений Хрунов, Юрий Гагарин, С.П.Королёв, его жена Нина Королёва с дочкой Поповича Наташей, Евгений Карпов (начальник ЦПК), Николай Никитин (тренер по парашютной подготовке), Евгений Фёдоров (врач). Во втором ряду: Алексей Леонов, Андриян Николаев, Марс Рафиков, Дмитрий Заикин, Борис Волынов, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Валерий Быковский, Георгий Шонин. В третьем ряду: Валентин Филатьев, Иван Аникеев и Павел Беляев.

На фото отсутствуют: Анатолий Карташов, Валентин Варламов, Валентин Бондаренко и Владимир Комаров.

Имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина было присвоено Центру в 1968 году. За 60 лет в ЦПК была создана уникальная система подготовки космонавтов к полету, накоплен невероятный опыт проведения испытаний космической техники и тренажеров, научно-исследовательских работ по отбору и подготовке космонавтов, совершенствования космических аппаратов, обеспечения безопасности космических полетов. Космонавты и специалисты Центра принимают участие в создании новых пилотируемых космических аппаратов и технических средств подготовки космонавтов, экспертизе научно-технической продукции предприятий космической отрасли.

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