Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное12.01.2020 12:00

День памяти Сергея Королёва

Сегодня, 12 января 2020 года, исполняется 113 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва, основоположника мировой практической космонавтики и организатора работ по созданию ракетно-космической техники в СССР. Он по праву считается отцом-основателем большинства направлений развития отечественной ракетно-космической техники и создателем ракетного вооружения, сделавшего нашу страну ведущей ракетно-космической державой.

Под руководством Сергея Королёва были созданы ракеты Р-2, Р-5, Р-7, первый спутник Земли и др. космические аппараты, разработаны три поколения космических кораблей: «Восток», «Восход» и «Союз», осуществлены первые, ставшие легендарными, пилотируемые полеты в космос.

Сегодня продолжаются научные программы исследования космоса, его обживание с помощью долговременных орбитальных комплексов. Все это — убедительное свидетельство исторической значимости и непреходящей ценности деятельности Сергея Королёва, который верил, что «космонавтика имеет безграничное будущее, ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная».

За выдающийся вклад в оборону Родины и в развитие практической космонавтики выдающийся ученый и конструктор был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда (в 1956 и 1961 годах), ему была присуждена Ленинская премия (в 1957 году) и золотая медаль имени К.Э. Циолковского.

Сегодня утром в Москве, на Красной площади, прошла церемония возложения цветов к месту захоронения праха Сергея Павловича Королёва, приуроченная к его 113-летию. Воздать почести гениальному конструктору в этот день собрались представители предприятий российской ракетно-космической отрасли. В торжественной церемонии также приняли участие дочь Сергея Павловича — Наталья Королёва, представители трудового коллектива и ветераны РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, выдающиеся деятели отечественной космонавтики.

***

Сергей Павлович Королёв:

Член-корреспондент Академии артиллерийских наук СССР (1947), АН СССР (1953), дтн (1957), действительный член Академии наук СССР (1958), член Президиума АН СССР (1960–1966).

Создатель научно-технической школы в области проектирования, изготовления, испытаний и применения сложных ракетных, ракетно-космических и космических комплексов и систем.

Автор и соавтор более 250 научных работ, статей и изобретений.

Дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961).

Лауреат Ленинской премии (1957).

Награжден орденами: «Знак Почета» (1945), Ленина (1956, 1961), медалями: «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.»(1945), «В память 800-летия Москвы» (1948), золотой медалью имени К.Э. Циолковского АН СССР (1958).

MIL OSI