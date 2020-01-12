Российские биатлонисты Алёна Мохова и Олег Домичек – чемпионы III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне

Source: Russia Ministry of Sport

11 января на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария) российские спортсмены завоевали первые награды. Открыли медальный счёт биатлонисты.

В женской индивидуальной гонке на 10 км победила Алёна Мохова с результатом 32 минуты 26,7 секунды, при этом она допустила два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла француженка Жанна Ришар (отставание 1 минута 3,8 секунды; два промаха), третье – белорусская спортсменка Юлия Ковалевская (+1.32,8; 3).

В мужской индивидуальной гонке на 12,5 км первенствовал Олег Домичек. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 9,4 секунды с двумя промахами. Вторым стал австриец Лукас Хаслингер (+13,6; 2 ), третьим – француз Матье Гарсия (+54,9; 3).

В медальном зачёте сборная России с двумя золотыми медалями находится на втором месте. Лидирует швейцарская команда (3-2-2), третьими идут спортсмены Франции (1-2-2).

В III зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие спортсмены 14-18 лет из более 70 стран. Разыгрываются медали в 16 видах спорта. Соревнования завершатся 22 января.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет биатлонистов Алёну Мохову и Олега Домичека, а также их тренеров с первыми наградами ЮОИ-2020 и желает дальнейших ярких выступлений и побед!

Фото: Андрей Голованов, Екатерина Локтева, GettyImages

Пресс-служба Минспорта России

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