Банк России изменил подход к установлению минимальной цены КОБР (13.01.2020)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России изменил подход к установлению минимальной цены КОБР

Банк России принял решение изменить подход к установлению минимальной цены купонных облигаций Банка России (КОБР) на аукционах по их размещению (доразмещению). Начиная с размещения 29-го выпуска минимальная цена КОБР будет устанавливаться на уровне, равном 100% от номинальной стоимости, что предполагает отсутствие премии к ключевой ставке Банка России. Указанное решение принято с учетом сложившейся конъюнктуры на денежном рынке и объема спроса на КОБР со стороны кредитных организаций.

13 января 2020 года

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